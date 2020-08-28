شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ ترتر يفشل فى الترويج لفيديو "عملية ميونيخ" ويسجل مشاهدات محدودة على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تحليل موضوعى لفيديو عبد الله الشريف، والذى حمل عنوان" عملية ميونيخ"، فشل الفيديو فى تحقيق الهدف والغرض من نشره، خاصة وأنه على الرغم من تزايد أعداد المتابعين الكبير على المنصات التابعة للمدعو عبد الله الشريف، إلا أن التفاعل كان من متوسط لضعيف.

وأظهر التحليل فشل الفيديو من خلال نسب المشاهدات والتفاعل، إذ سجل الفيديو عدد مشاهدات محدودة بعد نشره على منصة التواصل الاجتماعى"فيس بوك" فضلا عن أن عد المشاركات سجل 162، و356 إجمالى عدد التعلقيات، وهو ما لا يتناسب إطلاقا مع حجم عدد المتابعين للمدعو عبد الله الشريف والذى يتخطى 2 مليون متابع على منصة "فيس بوك".