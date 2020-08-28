شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلو تليفزيون الخليج 365 يرصدون فرحة المواطنين بعودة صلاة الجمعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغطية خاصة أجراها تلفزيون الخليج 365، لفرحة عودة صلاة الجمعة فى المساجد بجميع محافظات الجمهورية بعد منعها أكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وقدمتها الزميلة حور محمد.

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وأجرى تلفزيون الخليج 365 التغطية من خلال لقاءات من أمام مساجد الكبرى بمختلف محافظات مصر، الذين أكدوا أن مساجد مصر، استقبلت اليوم الجمعة، المصلين لأداء أول صلاة جمعة بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد نحو 5 أشهر من قرار الأوقاف غلق المساجد بسبب فيروس كورونا والذى اتخذته الوزارة فى 21 مارس الماضى، حيث انتهت الوزارة أمس الخميس من تعقيم وتنظيف المساجد استعدادا لصلاة الجمعة، وفى 10 مشاهد نرصد أبرز الإجراءات التى قامت بها مديريات الأوقاف فى المحافظات لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا ومنع العدوى.

وأكد مراسلو تلفزيون الخليج 365، أن المساجد شهدت المساجد، وضع لافتات على المساجد، لتنبيه المصلين بمنع الدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، كما وفرت بوابات تعقيم لتعقيم المصلين، لأداء صلاة الجمعة، لأول مرة منذ إغلاق المساجد لأكثر من 5 أشهر، كما حرصت إدارة المساجد علي توزيع كمامات علي المصلين، أثناء دخولهم المسجد.