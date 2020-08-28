شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. "معلومات الوزراء": 1.3 مليار طن طعام يتم هدره سنويا بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا، أوضح من خلاله أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة قامت بتفعيل حملة "إجعل عادة عدم هدر الطعام قرارك الشخصى"، بهدف تقليل الكميات الكبيرة من الطعام المُهدر خلال المواسم والإجازات الصيفية.

ومن التوصيات التي تقدمها المنظمة: حافظ على ما تبقى من الطعام لعشاء اليوم التالي، وتبرع بالمتبقى للفقراء، ولا تبالغ فى كميات الطعام المطبوخ أثناء المناسبات والتجمعات.

وأوضح الإنفوجراف، إن 1.3 مليار طن من الطعام يتم هدره سنويا فى العالم، وهو ما يمثل ثلث الإنتاج العالمى للغذاء.

Advertisements

وكان المركز قد نشر إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

وأوضح الانفوجراف، أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم، وفقا تصنيف لوكالة US News 2020.