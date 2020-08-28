شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة واستطلاح الأراضى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "انفوجراف" حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 21 وحتى 28 اغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أعد المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وشملت أهم الأنشطة دعوة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، للمهندس عبد القادر تركادو وزير الزراعة والغابات السودانى والدكتور عادل فرح وزير الثروة الحيوانية والسمكية لزيارة مصر وتفعيل التعاون في المشروعات المشتركة وتشجيع الإستثمار، فضلا عن ترؤسه إحدى لجان تقييم المتقدمين للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بهدف بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة.

وتضمنت قيام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور على جمعة وعلاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى، قد شهدوا توزيع ارباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية على 300 مستفيد من اربع محافظات هي دمياط وبنى سويف والبحيرة والغربية، كما أصدر قرارا بتعين الدكتور احمد طوبال استاذ هندسة الحاسبات والنظم، مستشارا لوزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، وذلك في إطار خطة وزارة الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.

كذلك تم تسليط الضوء على إطلاق وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة منظومة جمع وتدوير قش الأرز للحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، حيث تهدف المنظومة إلى تحويل قش الأرز إلى سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، حيث أنه من المستهدف تجميع 500 ألف طن، فضلا عن تنفيذ فريق عمل مشروع تحديث الري الحقلي بالأراضي الجديدة، من قيادات الوزارة لزيارة ميدانية الى محافظتي المنيا وبني سويف، في إطار الزيارات الميدانية التي يقومون بها الى المحافظات المختلفة لتشجيع المزراعين على التحول نحو منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية .

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وتضمنت الأنشطة الانتهاء من إنشاء مزرعة سمكية بمحافظة جنوب سيناء مكونة من عشرة أحواض دائرية سعة الحوض 30 متر مكعب من المياه، والبدء في إنشاء المزرعة الثانية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمدينة نويبع، كذلك خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية خطة للترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف زيارات ومأموريات حقلية لعدد 5000 قرية وزيارة 200000 مزرعة لرصد أمراض الماشية، فضلا عن تنفيذ 6 قوافل بيطرية في قرى محافظة المنيا في إطار التوسع في استخدام التلقيح الصناعي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية، وفحص وعلاج 5232 حيوان منهم 3121 حيوان تم فحصهم وعلاجهم تناسليا.

كما شهد الأسبوع الماضى برنامجا تدريبي بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد تحت عنوان: الاتجاهات الحديثة لمكافحة أهم امراض المحاصيل الحقلية والبستانية وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 30 اغسطس الجاري، حيث استهدف البرنامج تدريب عدد 30 متدرب من الفنيين الزراعيين واخصائي المحصول والمكافحة والارشاد وذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذة المحاصيل للمزارع، كذلك تم ضبط 234 طن خامات وأعلاف بمصنع غير مرخص في كفر الشيخ، في اطار الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف حتى تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التى تشهدها البلاد حاليا .



