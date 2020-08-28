شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص وهبدو .. القاهرة تبنى و الدوحة تلطم والجزيرة تثبت أن الأرض كروية لكنها" مبططة" عند مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من البرنامج الساخر مستر هبدو يواصل أكرم القصاص ترصد الهبد، وفى هذه المرة يطالب بمنح قناة الجزيرة القطرية جائزة الهبد الكبرى القناة تركت العالم يضرب يقلب وتفرغت للبحث عن ثقوب النمل والاوزون في مصر . القناة بتهبد وبتجيب مصادر تهبد ومحللين يحللوا الهبد وتقول أن الأرض كروية لكن مبططة من عند مصر ويقول أكرم القصاص أن الكائنات كلها بتبييض أو بتولد، لكن الجزيرة بتهبد وتمارس الفبركة وتصاب الصرع والحكة من المشروعات والطرق والمصانع ونقل العشوائيات، وتبحث عن اى تراب تلقيه على اى انجاز الجزيرة خزينة أن مصر تستثمر في التنمية وقطر بتستثمر فى داعش وتستعين بفيديوهات قديمة او مفبركة لتثبت خرم في الانجاز. Advertisements يقول اكرم القصاص أن قناة الجزيرة تصاب بحالة من الهستريا المصحوبة بهرش وحكة من مشاهدة الطرق ومزارع ومصانع ومناطق صناعية واكتفاء ذاتى ومترو الانفاق وقطارات حديثة بينما الامارة تستثمر في الإرهاب والتحريض والتنظيمات الإرهابية وتنفق فوائض النفط والغاز الضخمة على مرتزقة وارهابيين وخبراء تحاليل الفبركة وتستعين بمصادر مزيفة وخبراء لايعرفون شيئا، وتقدمهم إنهم أساتذة وهم مجرد مفبركين بلا خبرة ويتم تدويرهم لزوم تحليل الفبركة. وتدفع قطر لمراكز أبحاث مشمومة ومراكز حقوقية ومنصات إعلامية تمارس التزييف بالعربي والافرنجى.

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