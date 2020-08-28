دير العذراء بوادى النطرون يستقبل الزائرين مستقلى الملاكى والميكروباص فقط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون عن استقبال الزائرين من مستقلى السيارات والملاكي والميكروباص فقط، وكذلك استئناف خلوات الآباء الكهنة بموجب حجز مسبق، وذلك ابتداءا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير فى بيان له، أنه يعتذر عن استقبال الشباب للخلوة مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، والامتناع عن المجئ للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي تنفسية بأي شكل من الأشكال.



بيان الدير

والاثنين الماضى، أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، أنه سيتم فتح أبواب الدير للزيارة بدءا من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر طوال أيام الأسبوع من 4 عصرا حتى 6 مساء، على أن يكون دخول الدير الآثرى دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

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وتابع الدير فى بيان له، برجاء الالتزام بالاحتياطات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وامتناع الأشخاص عن المجئ للدير الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي عراض تنفسية بأي شكل من الأشكال، مضيفا، نصلى دائما من أجل سلامة الوطن وشعبنا والعالم أجمع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني.

وأعلنت العديد من الأديرة فتح أبوابها للزوار، مثل دير السيدة العذراء بجبل أخميم، فى سوهاج، الذى أكد أن الزيارات متاحة خلال هذا الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساءا ولن يسمح بالمبيت أو بالتواجد بعد هذه المواعيد.

وأضاف الدير فى بيان بتوقع الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم الشرقي، أن المعمودية سوف تبدأ الساعة 6:30 ونصف صباحا طوال الأسبوع وسيقام قداس واحد يوم عيد السيدة العذراء صباح السبت 22 أغسطس.