الرعاية والدعم والمساندة.. الداخلية تواصل تقديم المساعدات لأسر المسجونين والمفرج عنهم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعي تقديم المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم والمرأة المعيلة من الحالات التي يتم متابعتها من قبل الإدارة.

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية فيديو لا تتجاوز مدته الـ 4 دقائق ويرصد جهود وزارة الداخلية لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، وذلك استكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.

يأتي ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم والمرأة المعيلة واستمرارا لمبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.