محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت مديرية أمن القاهرة خلال حملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة استهدفت منطقة أبو الهول بدائرة قسم شرطة القطامية من ضبط 9 أشخاص حال استقلالهم (8 سيارات نقل قلاب محملة بالرمال – لودر بدون لوحات معدنية ) لقيامهم بسرقة المواد المحجرية بدائرة القسم . كما أمكن ضبط ( خفير خصوصي، مقيم بمحافظة القليوبية ) لقيامة بإدارة محجر كائن بدائرة القسم "بدون ترخيص" وبحوزته (مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، دفتر كشف حساب) . وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وبارتكابهم الوقائع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "حرامية المحاجر وقعوا" بـ 8 سيارات نقل ولودر في قبضة مباحث المقطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.