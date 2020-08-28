ضبط 28 طن كاتشب ومايونيز مجهول المصدر داخل مخزن بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهم ضباط مباحث التموين مخزنا بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة. وضبطت القوات المدير المسؤول وبحوزته 28 طن محضرات طعام "كاتشب – مايونيز – مرقة دجاج سريعة التحضير") بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر. وكشفت التحريات أن صاحب المخزن كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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