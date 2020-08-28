مخدرات بـ1.5مليون.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته 80 طربة حشيش في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 80 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.
تابعت الإدارة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية– لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحيازتهما، (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كجم– مبلغ مالي– 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1040000– مليون وأربعين ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما في مجال جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
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