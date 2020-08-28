سقوط 3 موظفين بمحليات الدقهلية لاستغلالهم مواقعهم الوظيفية وتمكين آخرين من البناء المخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 من موظفي المحليات بالدقهلية لقيامهم بتمكين آخرين من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص.

رصدت المتابعة وجود تعديات على الأراضي الزراعية وتواطؤ بعض مسئولي الوحدة المحلية بقرية ديسط التابعة لمجلس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

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ومن خلال البحث والتحري أكدت معلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وأن وراء ارتكابها كلٍ من (3 من موظفي الوحدة المحلية المشار إليها "احدهم بالمعاش وآخر تم نقله- سبق ايقاف إثنين منهم عن العمل تأديبياً في العديد من القضايا)، لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع (7) أشخاص وتمكينهم من التعدي بالبناء على أراض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات بالمخالفة لأحكام القانون.. الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

و تأكد ذلك بسؤال مسئولى الوحدة المحلية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.