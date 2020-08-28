ضبط 5 أطنان زيت وطحينة فاسدة داخل مصنع بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمنطقة إمبابة. وبلغ إجمالي المضبوطات 5 أطنان زيت طعام وطحينة غير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتم مصادرة المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

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