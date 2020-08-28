جولة رعوية لرئيس الإنجيلية بالمنيا تشهد رسامة شيوخ وافتتاح أحدث قاعة تدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في رسامة شيوخ جدد للكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، أمس الخميس، بمحافظة المنيا.

وقدم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا الشيوخ وشعب الكنيسة، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس جون رشدي رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس أرنست نادي رئيس مجلس التربية، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الملي، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، والقس محروس حبيب، الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس عصام عطية، والقس رجائي محيي، رعاة الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا.

كما افتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أحدث قاعات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمقر "إطسا سنتر"، أحد أكبر مراكز التدريب والضيافة بمحافظة المنيا والتي تتسع لأكثر من ٥٠٠ متدرب.

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