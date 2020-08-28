محافظ الجيزة يؤدي صلاة الجمعة بأحد مساجد العمرانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أدى اللواء أحمد، راشد محافظ الجيزة، اليوم، أول صلاة جمعة بمسجد بالعمرانية بعد السماح بعودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى عقب توقفها لعدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وحرص محافظ الجيزة، عقب صلاه الجمعة، على توعية المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

وأشاد المحافظ، بالتزام المصلين بارتداء الكمامة واصطحاب المصلي لسجادة الصلاة الخاصة به والالتزام بترك مسافات بين المصلين.