محافظ الجيزة يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذي للخزان اليابانى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار الساعه أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، المغذي للخزان الياباني بالرماية وهو الأمر الذي تسبب في ضعف المياه عن عده مناطق بالهرم وفيصل ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفرطهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلي باللبيني.

ووجه محافظ الجيزة، بسرعه الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بانتظام تدريجيا للمناطق المتأثرة لرفع المعاناة عن المواطنين.

كما وجه المحافظ، شركة مياه الشرب، بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وفي حالة وجود عجز يمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.

وقدمت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، اعتذارا عن الكسر الذي حدث بخط المياه المشار إليه ولأسباب طارئة، مؤكدين على تواصل العمل ليلاً ونهاراً للانتهاء من الأعمال في موعد غايته 12 مساء اليوم.