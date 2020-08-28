أخبار مصر | برلماني: قوات الأمن وجهت ضربة قاصمة للجماعة الإرهابية بالقبض على محمود عزت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: قوات الأمن وجهت ضربة قاصمة للجماعة الإرهابية بالقبض على محمود عزت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمد المسعود، عضو المجلس الاستشاري لحزب حماة وطن، أن قوات الأمن وجهت ضربة قاصمة للإرهاب بالتمكن من القبض على القيادي محمود عزت زعيم جماعة الإخوان الإرهابية والقائم بأعمال المرشد العام للجماعة الإرهابية.

وأشار المسعود، إلى أن القيادي الإخواني الذي صدر بحقه عدة أحكام قضائية وهارب منذ 2013، سقط في قبضة قوات الأمن في مدينة القاهرة بعد أن ظل أعضاء الجماعة الإرهابية يروجوا طيلة الوقت أنه قد نجح في الهروب خارج مصر، حتى يشتتوا جهود الأجهزة المعنية.

ولفت إلى أن العملية تمثل ضربة ناجحة جدا ضد الخطط الإرهابية، خاصة وأن عزت قيادي كبير بالتنظيم الإرهابي ومسئول مباشر عن كافة الجرائم التي ارتكبتها جماعته بحق الوطن والشعب.

وعلق: هذه العملية سوف تزيد التنظيم الإرهابي تشتت وفرقة وسوف تحمي الوطن من كافة مخططاته المفسدة.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية أعلنت القبض على محمود عزت، اليوم الجمعة، وأكدت في بيان صباح اليوم أنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.