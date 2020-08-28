أخبار مصر | إياكم والخروج.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إياكم والخروج.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد موجة حارة، محذرة المواطنين من الخروج من المنزل.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الايام المقبلة مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها علي ضرورة البقاء في المنازل.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا السبت طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية غدا السبت والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

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اما عن يومي الأحد والإثنين يكون طقس شديد الحرارة علي معظم البلاد ومائل الحرارة علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أبرز الظواهر الجوية يومي الأحد والاثنين المقبلين والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

وعن توقعات درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الأحد، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 38للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وعن درجات الحرارة يوم الأثنين، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.