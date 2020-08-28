أخبار مصر | برلمانية تثمن قبض "الداخلية" على الإخواني محمود عزت: مجرم شديد التطرف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تثمن قبض "الداخلية" على الإخواني محمود عزت: مجرم شديد التطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إعلان وزارة الداخلية، إلقاء القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية تتلقى ضربات سريعة من قبل الجيش والشرطة ساهمت في القضاء عليهم وتشتيت خططهم الإرهابية.

وقالت رزق الله، في بيان لها، إن الإخواني محمود عزت رجل معروف عنه شدة التطرف والعدوانية والتعامل بظاهر الدين فقط، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية حصلت على صيد ثمين كان مختبأ في الجحور كالفئران.

وأكدت أن جماعة الإخوان الإرهابية حصلت على عدة ضربات في شهر أغسطس الحالي من جراء وفاة عصام العريان، والقبض على محمود عزت، وغيرها من الضربات التي ستُوجه إليهم، موجهة الشكر للأجهزة الأمنية على جهودها في القبض على العناصر الإرهابية وإحكام المراقبة على كل فرد منهم داخل الدولة المصرية والقبض عليه وجعله عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالأرض المصرية أو شعبها.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية أعلنت القبض على محمود عزت، اليوم الجمعة، وأكدت في بيان صباح اليوم أنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.