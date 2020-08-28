أخبار مصر | عرض مؤقت لكنوز توت عنخ آمون لأول مرة بالغردقة وشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض مؤقت لكنوز توت عنخ آمون لأول مرة بالغردقة وشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عرض ١٠ من القطع الأثرية العائدة من الخارج الخاصة بالملك توت عنخ آمون بصفة مؤقتة في متحف الغردقة ومتخف شرم الشيخ.

يذكر أن المجلس قرر إعادة الـ ١٦٦ قطعة أثرية الخاصة بمعرض الملك توت عنخ آمون من محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن والذي أُقيم تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبى"، وذلك بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، إثر تداعيات فيرس كورونا.

وقرر المجلس عرض 20 قطعة بشكل مؤقت نصفهم في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، و١٠ اخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري، مما سيساهم في إتاحة الفرصة أمام زوار هاتين المدينتين لمشاهدة جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك تحفيزا للسائحين على زيارة المدينتين وللترويج للمتحفين الجديدين.

وسيتم نقل ال٢٠ قطعة بعد عرضهما بشكل مؤقت بالمدينتين الساحليتين إلى المتحف المصري الكبير، كما قرر المجلس نقل باقي قطع المعرض العائدة من لندن إلى مخازن المتحف المصري الكبير.

وقد تم اختيار تمثال (الكا) القرين للملك توت عنخ آمون المغطى بالراتنج الاسود والذى يرتدى النمس على رأسه ليكون القطعة الرئيسية بالمعرض في متحف شرم الشيخ، كما تم اختيار تمثال من الخشب المذهب للمعبود بتاح ليكون القطعة الرئيسية بمتحف الغردقة.

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السياحة والآثار: مبنى رويال هاوس حديث وغير أثري

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قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار إن مبنى رويال هاوس بحدائق المنتزه ليس أثرًا وإنما هو مبنى حديث غير مسجل في عداد الآثار الاسلامية والقبطية،

وأشار إلى أن المبنى تم بناؤه على طراز المباني التراثية الموجودة بالمنتزه حتى لا يخل بالمظهر والطابع الخاص بالمنطقة.

جاء ذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هدم مبنى رويال هاوس في منطقة المنتزه.

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