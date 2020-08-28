أخبار مصر | بسبب كورونا.. عودة آثار توت عنخ آمون إلى مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. عودة آثار توت عنخ آمون إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت فجر اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن الـ ١٦٦ قطعة أثرية الخاصة بمعرض الملك توت عنخ آمون بعد عودته من محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن والذي أُقيم تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبى"، وذلك بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن.

وحقق هذا المعرض نجاحًا باهرًا فى هذه الدول ولا سيما في فرنسا التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها حيث زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر خلال ٦ أشهر فى عام ٢٠١٩.

ونظرًا لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إغلاق المعرض بلندن خلال مارس ٢٠٢٠ قبل انتهاء مدته الأساسية ب 44 يومًا وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها في بريطانيا، وبالرغم من موافقة مجلس الوزراء على تعويض الجهة المنظمة ب44 يومًا آخرين كبديل لفترة الإغلاق لعرض الآثار بلندن خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٠، إلا أن الإجراءات الاحترازية بلندن لم تمكن الجهة المنظمة من فتح المعرض مرة أخرى.

وعليه قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عودة القطع الأثرية إلى جمهورية مصر العربية، والتي وصلت فجر اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة وبصحبة أثريين مصريين.

السياحة والآثار: مبنى رويال هاوس حديث وغير أثري

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار إن مبنى رويال هاوس بحدائق المنتزه ليس أثرًا وإنما هو مبنى حديث غير مسجل في عداد الآثار الاسلامية والقبطية،

وأشار إلى أن المبنى تم بناؤه على طراز المباني التراثية الموجودة بالمنتزه حتى لا يخل بالمظهر والطابع الخاص بالمنطقة.

جاء ذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هدم مبنى رويال هاوس في منطقة المنتزه.

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أمين السياحة العالمية يسجل زيارته لمصر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصه به

حرص السيد زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على تسجيل فعاليات زيارته الرسمية لمصر على مدار الثلاثة أيام الماضية، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

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قام بولوليكاشفيلى بنشر صور عديدة عن أبرز الأماكن التي زارها، وأهم اللقاءات التي قام بها وعلى رأسها لقائه مع فخامة رئيس الجمهورية، ولقائه مع دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى زيارته للمتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، معربا عن سعادته البالغة لوقوفه أمام الأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع، متمنيا للجميع أن ينالوا مثل هذه الفرصة لزيارتها.

ونشر أيضا صورًا لزيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية والذى تعرف خلالها على المزيد عن التقاليد والفنون والثقافة عن مصر، مؤكدا على أن مدينة القاهرة في طريقها للترحيب بكافة السائحين واستعادة السياحة إليها مرة أخرى.

وعن زيارته لمدينة الغردقة، علق السيد زوراب بأن مدينة الغردقة جاهزة لاستقبال كافة السائحين، معربا عن سعادته باستعادة السياحة بها بطريقة مسئولة من خلال تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في مصر بشكل سليم للحفاظ على العاملين بالقطاع وكافة الزائرين.

وأكد على أن مصر آمنة، موجها الدعوة لكل شعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بالمدن السياحية المختلفة.

كما نشر الأمين العام تعليقا وجه خلاله الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على الاستقبال والترحيب الدافئ والكرم الذي لاقه خلال الزيارة، لافتا إلى أن السياحة بدأت من مصر واستعادتها مرة أخرى منها.

وأكد الأمين العام للمنظمة على دعم المنظمة الكامل لدفع إمكانيات مصر العظيمة وتقوية علاقات التعاون بما يساهم في تعزيز سياحة أكثر ابتكارا واستدامة.

كما قام السيد زوراب بولوليكاشفيلى بنشر فيديو قصير عن زيارته لمصر تضمن الفيديو لقطات لأهم الجولات واللقاءات التى تضمنتها الزيارة.

جدير بالذكر أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد جاء مساء السبت الماضي فى زيارة رسمية الي مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.