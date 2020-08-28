أخبار مصر | الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3.9 مليون طن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3.9 مليون طن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الجمعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.9 مليون طن حتى الآن.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 26 أغسطس الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 3 مليون و940 ألف و687 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و393 ألف 867 طن، بالإضافة إلي تصدير 674 ألف و480 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 296 ألف و358 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 135 ألف و147 طن، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 33 ألف و126 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 الف و761 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألف و572 طن، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 14 الف و622 طن، بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 11 الف و610 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4699 طن، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3040 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2420 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1051 طن.

وفي سياق منفصل، وجه سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للفلاح المصري على جهوده التي أثمرت عن تطور في القطاع الزراعي، قائلًا: "نفخر بمنتجاتنا الزراعية، فنحن متفوقون على الكثير من دول العالم".

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر لديها 135 سوق للمنتجات الزراعية المصرية، كما تم افتتاح مؤخرًا 10 أسواق جديدة.

وعن حجم الصادرات، أوضح وزير الزراعة، أن حجم الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية بلغت 3.8 مليون طن من السلع المختلفة، رغم أزمة كورونا والتي تسببت في انخفاض حركة التجارة 30%.

وأكد أن القطاع الزراعي أثبت في ظل جائحة كورونا، قدرته على الظروف وتطوير نفسه، لافتًا إلى أن الدول أصبحت تؤمن بأهمية القطاع الزراعي في النشاط الاقتصادي وقدرته في توفير فرص عمل؛ لذا هناك دعم لهذا القطاع من الدولة المصرية.

