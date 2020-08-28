أخبار مصر | الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان بالتزامن مع إعادة فتحها للمواطنين.
وتواصل المركز مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أن تذكرة الدخول لحديقة الحيوان كما هي دون أي تغير بقيمة 5 جنيهات فقط.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحيث تستقبل 50% من طاقتها الاستيعابية، وذلك حفاظا علي صحة الزائرين والعاملين بها.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الخميس، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.