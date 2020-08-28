أخبار مصر | الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان بالتزامن مع إعادة فتحها للمواطنين.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أن تذكرة الدخول لحديقة الحيوان كما هي دون أي تغير بقيمة 5 جنيهات فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحيث تستقبل 50% من طاقتها الاستيعابية، وذلك حفاظا علي صحة الزائرين والعاملين بها.