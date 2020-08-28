مصر | أمن القاهرة يداهم مخبزا بدون ترخيص بالقطامية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يداهم مخبزا بدون ترخيص بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن القاهرة خلال حملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة إستهدفت منطقة أبو الهول بدائرة قسم شرطة القطامية من ضبط 9 أشخاص حال إستقلالهم 8 سيارات نقل قلاب محملة بالرمال – لودر بدون لوحات معدنية، لقيامهم بسرقة المواد المحجرية بدائرة القسم.

كما أمكن ضبط خفير خصوصى، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامة بإدارة محجر كائن بدائرة القسم "بدون ترخيص" وبحوزته (مبلغ مالى – عدد 4 هواتف محمولة – دفتر كشف حساب )

وبمواجتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وبإرتكابهم الوقائع على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة فى مجال ضبط القائمين على سرقة المواد الحجرية.

