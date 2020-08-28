شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يؤدي أول صلاة جمعة بمسجد محمد علي بالقلعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أول صلاة جمعة بمسجد محمد على بالقلعة، بعد السماح بعودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى عقب توقفها لعدة أشهر بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتم السماح للمصلين بأداء صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة، وأن يصطحب المصلى سجادة الصلاة الخاصة به والإلتزام بترك مسافات بين المصلين .