شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 عقارات وأدوار مخالفة بالعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بإزالة 4 أدوار من عقار مخالف آيل للسقوط يصل ارتفاعه إلى 13 دور بشارع حسن عطية راشد متفرع من شارع ترعة المجنونة بحوض الذوات بحي بولاق الدكرور .

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الإزاله جاءت تنفيذا للقرار رقم 38 لسنه 2020 الصادر من لجنة المنشأت الآيله للسقوط بضرورة تخفيف الأحمال وإزاله عددا من الأدوار من العقار المخالف من الدور التاسع وحتى الثاني عشر بعد الأرضي، وذلك لما يمثل العقار من خطورة على العقارات المحيطة به بوضعه الحالي وحفاظا على سلامه المواطنين.

وشدد «راشد» أن المحافظة لن تتوانى عن حماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم وعدم السماح بوجود ما يهدد أمنهم وسكينتهم، لافتا أنه تم الانتهاء من إزاله 4 أدوار من العقار المخالف وفقا للأساليب الهندسية التي تضمن عدم الاضرار بالعقارات المحيطة به .

وفي نفس الاطار أشار محافظ الجيزة، أنه تم استكمال إزاله عقارين مخالفين غير متصالح بشأنهم بمنطقة سيدي عمار بحي العمرانية، وذلك استكمالا لمجهودات مواجهه مخالفات البناء وإزالتها، واستكمال إزاله عقار مخالف بشارع الأنوار بمنطقة المريوطية بحي الطالبية، إضافة إلى أنه تم تنفيذ إزاله كليه لعقار مخالف مكون من 5 أدوار وأرضي بشارع ترعة الزمر بالمنيب بحي جنوب الجيزة.

وذكر أنه تم إزاله تعديات على مساحه 1800 م بمنطقة الشيخ عمان بمدينة الحوامدية، بالإضافة إلى إزاله 5 حالات تعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة غمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف وإزاله حالتين بناء مخالف تعديات على أراضي زراعية بقرية وردان بمركز منشأة القناطر.

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إزالة 4 عقارات مخالفة بالجيزة

إزالة 4 عقارات مخالفة بالجيزة

إزالة 4 عقارات مخالفة بالجيزة