شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي ينقذون شابا من الغرق أمام شاطئ البحر ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن أهالي كانوا متواجدين، ظهر اليوم، بشاطئ البحر المتوسط ببورسعيد من انقاذ شاب كان يشرف على الغرق اثناء استحمامه في مياه البحر أمام كازينو المركب العائم وسارعوا بانتشاله إلى البر ونقله إلى طوارئ مستشفى السلام.

وتبين أنه يدعي حسن سامى كامل ابو زيد وزير مره ٢٣ سنه في حالة اختناق سيئة بعد استنشاق المياه ودخولها الرئة وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، تم تحرير محضر بالواقعة في نقطة المستشفى وجاري الاستدلال على أهلية الغريق.