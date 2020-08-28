شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشهد أول صلاة جمعة عقب عودتها بمسجد ناصر ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى نحو 600 ألف مصلي صلاة الجمعة، بمساجد الأوقاف بمحافظة القليوبية، بعد تعليق الجمع مدة ٥ أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تم تخصيص 2000 مسجد على مستوى المحافظة، ما بين مسجد جامع ومسجد كبير، لاستقبال المصلين، مؤكدا مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

في سياق متصل، شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أول صلاة للجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وجاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والامنية بالمحافظة.