شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤتمر»: القبض على محمود عزت ضربة موجعة وهزيمة كبيرة للتنظيم الدولي للإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس حزب ائتلاف دعم مصر، بنجاح الأجهزة الأمنية في القبض على القيادى الإخوانى الإرهابى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الشريف، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، إن القبض على محمود عزت هو النهاية الحقيقية لهذه الجماعة المارقة باعتباره المخطط لمختلف الأعمال الإرهابية والإجرامية التي قامت به هذه الجماعة الإرهابية.

وأضاف: «القبض على محمود عزت أحدث فزعا كبيرا داخل صفوف جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وخارجها لأنهم كان يتصوروا أن الأجهزة الأمنية صدقتهم بأن محمود عزت هارب خارج مصر ولكن تناسوا أن الأجهزة الأمنية الوطنية تقف لهم بالمرصاد»، مؤكدا أن القبض على محمود عزت يعتبر ضربة موجعة وهزيمة كبيرة للتنظيم الدولى للإخوان خاصة أن محمود عزت كان العقل المدبر لكل الجرائم التي قام بها تنظيم الإخوان عقب القبض على الإرهابى المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية محمد بديع.

واختتم: «نجاح قوات الأمن في القبض على محمود عزت أربك جميع حسابات جماعة الإخوان الارهابية داخل مصر وخارجها وأصابها بالفزع والصدمة والخوف الشديد»، مناشدا جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية مساندة جهود العيون الساهرة حتى يتم القضاء نهائيا على كل من ينتمون لهذه الجماعة المارقة.