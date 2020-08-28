شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت حار.. والرطوبة 78 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري مع ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة، وعلى خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 78 – 27 )، السواحل الشمالية ( 89 – 45 )، شمال الصعيد ( 35 – 18 )، وجنوب الصعيد ( 25 – 12 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 25»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «39- 26»، الأقصر «40– 26»، أسوان «41 – 28» .

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