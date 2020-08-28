شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد ترفع درجة الاستعداد ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رفعت السكة الحديد الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مرة اخري و اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. وخاصة بعد عودة زيادة اعداد المصابين. حيث قامت علي مدار واليوم بتعقيم وتطهير جميع عربات القطارات العادية والمكيفة ومحطات السكك الحديدية. وشدد الفريق كامل الوزير علي رفع درجة الاستعداد القصوي والتعقيم والتطهير بشكل دوري ومستمر، مع اتخاذ كافة الاجراءات والقواعد المتبعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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