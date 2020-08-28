شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. قطع الكهرباء بعدة أحياء بدسوق بسبب أعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هندسة كهرباء دسوق عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي داير الناحية بالمدينة غدا السبت، من الساعة العاشرة صباحا وحتي الثانية ظهرا، وذلك لعمل الصيانة الدورية اللازمة.
وفالت، في بيان، إن أعمال الصيانة ستؤدي إلى قطع الكهرباء عن شوارع داير الناحية، الغفران، الشيخة صباح، القليني، شارع الشبراخيتي، الشارع الخلفي لمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.
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