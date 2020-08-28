شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب النمل الأبيض تواصل الهجوم على الإسكندرية.. و«الزراعة» تنفذ أعمال الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسراب النمل الأبيض هجومها على جميع أحياء الإسكندرية، والتي حولهتا إلى ما يشبه «مستعمرة».

وتلقت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق صالح، بلاغات عديدة من المواطنين في شتى الأحياء باكتشاف إصابات جديدة للنمل الأبيض، وكذا ظهور مستعمرات واسراب بشكل مخيف وذلك نتيجة موجة الحر وارتفاع معدلات الرطوبة التي تتميز بها المحافظة عن غيرها من المحافظات الأخرى.

وتعدت الشكاوى الواردة من المواطنين الأحياء الراقية مثل سموحه وكفر عبده ووسط المحافظة وشرقها، إلى المناطق الواقعة في الأطراف خاصة النمل تحت أرضي والذي يتم اكتشافه حينما يشرع المواطنين في البناء.

وقالت المهندسة تريزا سعد عطا الله مدير عام إدارة مكافحة الآفات في مديرية الزراعة واستصلاح الاراضي في الإسكندرية، إن الإدارة تلقت مئات البلاغات من المواطنين الذين يلجأون إليها لعلاج النمل الأبيض خاصة من النوع الأخطر وهو التحت أرضي، مشيرة إلى أنه يتم التحرك على الفور للتعامل الوقائي مع الشكاوى من خلال المعاينة الميدانية المجانية فضلا عن الإشراف على تنفيذ أعمال الوقاية، حيث يتم فيما يتعلق بالنمل فوق أرضي صرف ربع لتر مبيد هيلبان ٤٨% لكل وحدة سكنية تم التاكد من إصابتها بعد المعاينة والذي وفرته الوزارة بالمجان ويتم الرش تحت اشراف الإدارة حتى يتم بشكل صحيح.

وأوضحت، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه فيما يتعلق بالنمل الأخطر وهو تحت أرضي في هذة الحالة يتطلب الامر أن نكون المكافحة جماعية حيث يجرى تنفيذ معاينة على الطبيعة لمحل الشكوى لتحديد الكميات المطلوبة من المبيدات للرش والتي يتحملها المواطن لكن يتم صرفها باسعار مخفضة من المديرية مقارنة باسعار السوق الحر.

ولفتت «عطا الله» إلى انه فيما يتعلق بشكاوى النمل الأبيض في الأراضي المزمع البناء عليها يتم التوصية بعمل خندق لتحزيم المبني بالكامل بواقع ٣٠ س × ٣٠ س وعمل «جور»- حفر- بنفس المساحة وتوزيعها على القطعة المراد البناء عليها وكذا العمارة المنشأة المصابة ويتم الرش بالمبيد وفق توصية من إدارة المكافحة تحت اشراف المديرية بالمجان.

وكشفت عن إرتفاع عدد الإصابات بشكل كبير خلال الفترة من يونيو عام ٢٠١٥ وحتى اغسطس عام ٢٠١٩ نتيجة موافقة المركز الذكى للمحافظة على إصدار تراخيص البناء دون الانتظار إلى الحصول على إفادة من المديرية بعمل الاجراء الوقائي للمبني قبل الشروع فيه وذلك بخلاف المعمول به في السابق وفق لقرار المحافظ في هذا الوقت بالزام المواطن بالحصول على الافادة الوقائية قبل التقديم للترخيص مما ساهم في تضاعف أعداد الإصابة إلا ان المركز تدارك الامر مؤخرا ورهن استلام الترخيص بالحصول على الإفادة.

ولفتت «عطا الله» إلى أن قسم مكافحة النمل الأبيض يتعامل مع 100% من الشكاوى التي ترد إلى المديرية ولا يوجد أي شكوى معلقة حيث يتم فور ورود الشكوى ايفاد لجنة مختصة إلى المكان المحدد في الشكوى للتعرف على المشكلة ويتم صرف ربع لتر مبيد لكل شقة مجانا وفى حالة ما اذا كان الامر يتطلب اكثر من هذة الكمية يتم صرف المطلوب على نفقة المواطن صاحب الشكوى.

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وقال المهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، أن إدارة المكافحة انتهت من مكافحة وعلاج 250 وحدة من إجمالي 275 وحدة تم الإبلاغ عنها، وتبين عدم وجود اصابة في 35 وحدة، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر 2019 وحتى 19 أغسطس 2020.

وأشار إلى أنه بالنسبة للنمل الأبيض «تحت أرضى»، تم تنفيذ رش وقائى للأراضى المزمع البناء عليها قبل الشروع في البناء بواقع 226 منشأة، وجرى استخدام 1793 لتر مبيدات، تنوعت ما بين 47 منشأة في حى المنتزة، و39 في شرق، و36 في العجمى، و35 في وسط، و19 في غرب، و6 في الجمرك، و44 في العامرية، مشيرا إلى ان المديرية تقوم برش علاجي للعمارات السكنية المصابة وتم علاج عمارة مصابة في حى وسط بـ7 لتر مبيدات.

جانب من اعمال المكافحة للنمل الابيض في احدى المباني السكنية فى الإسكندرية

جانب من اعمال المكافحة للنمل الابيض في احدى المباني السكنية فى الإسكندرية

جانب من اعمال المكافحة للنمل الابيض في احدى المباني السكنية فى الإسكندرية

جانب من اعمال المكافحة للنمل الابيض في احدى المباني السكنية فى الإسكندرية