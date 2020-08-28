شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الدقهلية» تنعى الشهيدة رقم 22 في معركة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم الجمعة، الدكتورة وجنات توفيق رئيس قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصى «العام القديم»، والتى توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن «الدكتورة وجنات أصيبت بفيروس كورونا وتم عزلها منزليا وعندما تدهورت حالتها تم نقلها إلى مستشفي التأمين الصحي بالمنصورة ولكنها توفيت متأثرة بإصابتها». وأضاف: «أصبحت الراحلة الشهيدة رقم ٢٢ بين أطباء الدقهلية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم إضافتها لقائمة الشرف التي تضم جميع شهداء النقابة في معركة كورونا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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