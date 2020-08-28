شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض راقص لفنون العصا في مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر الذي يقدمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس، حيث يستضيف المهرجان اليوم الجمعة في التاسعة مساء عرضًا راقصًا لفنون العصا، يقدمه مركز مدحت فوزي بملوي، وذلك على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

يُذكر أن مركز ملوي لفنون العصا أُنشئ في منتصف التسعينيات بمبادرة لإحياء تراث مصري فرعوني أصيل من رقص وتحطيب ولعب بالعصا، على يد كلٍّ من: حسن الجريتلي، ومدحت فوزي الذي أُطلق اسمه على المركز بعد رحيله، وقد قام المركز بعدة جولات ناجحة داخل مصر وخارجها في هولندا، وفرنسا، والبرازيل، وسوريا.

جدير بالذكر أن الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على المسرح المكشوف هذا العام، وقد أكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها في إطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية التي تشمل حفلات موسيقية ومسرحًا وسينما.

