شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من تناول أدوية تقوية المناعة لمواجهة كورونا.. «القرع» بين البدائل الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول الأدوية وكبسولات الفيتامينات دون استشارة الطبيب في حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو للوقاية من الفيروس وتقوية جهاز المناعة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي، إن الفيتامينات الطبيعية التي تساعد في تقوية المناعة ضد (كوفيد-١٩) أكثر فاعلية من الأدوية، مشيرا إلى أن فيتامين (سي) يساعد على تقوية المناعة وهو موجود في كثير من المنتجات الطبيعية مثل الفلفل الرومي والفراولة والجوافة والبرتقال واليوسفي.

وأضاف «مجاهد» إن فيتامين (أ) يساعد أيضا على تقوية جهاز المناعة، وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم.