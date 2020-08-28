شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف البحر الأحمر» تخصص 234 مسجدًا لأداء صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن تخصيص ٢٣٤ مسجدا بمختلف المدن لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، وذلك في المساجد الكبرى الجامعة بالمحافظة، طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت مديرية الأوقاف إنه تم تحديد 100 مسجد بمدينة الغردقة، و26 مسجدًا بمدينة رأس غارب، و34 مسجدًا بمدينة سفاجا، و27 مسجدًا بمدينة القصير، و11 مسجدًا بمدينة مرسى علم، و36 مسجدًا في مدينة الشلاتين وحلايب وأبورماد جنوب البحر الأحمر.