شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة ملوى يخضع لتحليل مخدرات لحث العاملين على إجرائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خضع اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، لحملة تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة لحث جميع العاملين بالمشاركة في حملة مجلس الوزراء التي توجهت إلى مجلس المدينة، بالتعاون مع مستشفى المنيا للصحه النفسيه وعلاج الإدمان لعمل تحليل المخدرات بشكل مفاجئ للعاملين بالوحدة المحليه، إذ تم أخذ العينات من جميع العاملين بديوان الوحدة المحلية.

أكد رئيس المدينة أن هناك لجانا مستمرة للمرور على جميع القطاعات الخدمية بالمركز والمدينة والوحدات القروية لإجراء تحاليل مفاجئة للعاملين بها للكشف عن تعاطى المواد المخدرة من عدمه.