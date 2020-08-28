تعليم آخر زمن.. مدرس أون لاين يشرح للطلاب بقرد وكلب وقط.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أن تحول المادة العلمية إلى فقرة جاذبة، تستخدم بها كل الأساليب الممكنة لإفهام الطلبة، الطريقة الذى استطاع محمد مدرس مادة علم النفس والفلسفة الشرح بها فبسط بعض النظريات على كلب أو قرد أو قطة لكى يسهل على الطلاب المادة. Advertisements محمد مدرس شاب يدرس مادة علم النفس والفلسفة ويحول المادة الصعبة إلى مسرحيات تسهل على الطالب فهمها، كما يقوم بالتمثيل أمام طلابه ما جعل شرحه مشوق للمادة الدراسية الصعبة. وأكد محمد أنه يعمل بمجال التدريس لأكثر من 20عام، ونجح على يديه العديد من الطلاب، لتقديمه المادة العلمية بشكل سهل لهم، وأبرزهم الطالبة آية الحاصلة علي المركز السادس مكرر بالثانوية العامة.

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