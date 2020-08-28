شكرا لقرائتكم خبر عن منعًا لرفع العداد.. خطوات سداد مديونيات الكهرباء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” للقراء كل ما يريدون معرفته عن طرق سداد مديونيات الكهرباء المختلفة لشركات توزيع الكهرباء، لتجنب رفع العداد عن المشترك، خاصة أن هناك العديد من المواطنين يعانون من تراكم فواتير استهلاك الكهرباء التى أصبحت دينًا عليهم لا بد من سداده لتجنب رفع العداد، وفيما يلى خطوات سداد المديونيات: 1- تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء لتقسيط المديونية. 2- سداد 25% من قيمة المديونية. Advertisements 3- تقسيط باقى المديونية على 24 شهرًا بحد أقصى بدون فوائد. 4- إذا كانت المديونية كبيرة لدى كبار المشتركين سيحصل المشترك على خصم من قيمتها مقابل سدادها كاملة مرة واحدة.

خطوات سداد مديونيات الكهرباء

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