شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يلتقى أمناء الخدمة بكنيسة حدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى صباح اليوم الجمعة، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مع أمناء الأنشطة الرعوية بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة، حيث شارك في الاجتماع، الأب بسكوالي راعي الكنيسة، وممثلي الأنشطة الرعوية بالرعية، حيث بدأ الاجتماع بشرح ممثلي الأنشطة لخبراتهم خلال الفترة الماضية الاستثنائية، بالإضافة إلى رؤيتهم المستقبلية للخدمة.

وألقي نيافة الأنبا باخوم كلمة، حث فيها الخدام علي التفاني في الخدمة المقدسة، كما شرح نيافته المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية لهذا العام " كلمة الله "، كما ختم الأنبا الاجتماع بمباركة الحضور، إعطائهم البركة الرسولية.

وكان الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، قد كرم أبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.

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بدأ الاحتفال بصلاة القداس ابمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسئول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفي بهم؛ وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية .

وكان الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، قد التقى مع أمناء الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون، بمشاركة الأب الدكتور القمص أغسطينوس موريس راعى الكنيسة، وبحضور أمناء وخدام كل الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

وبدأ الاجتماع بسماع لخبرات بعض الخدام وتجاربهم ومواقفهم الحياتية خلال الفترة الماضية فى كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي رؤيتهم المستقبلية للخدمة ، وألقى الأنبا كلمة لخدام الأنشطة، تحدث فيها عن صعوبة عودتنا إلى حياتنا كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخرى، وهى روح المسيح القائم، موكدًا أن ملامسة الواقع هو النضوج، مضيفًا أن ما فعله يسوع قبل القيامة يماثل ما فعله بعد القيامة، ولكن بروح جديدة، وهى روح القيامة.