القوى العاملة تعقد ورشة عمل حول آليات العمالة غير المنتظمة فى ظل الميكنة والحوكمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة القوي العاملة ورشة عمل تحت عنوان : " آليات إدارة العمالة غير المنتظمة في ظل مسجدات تطوير الميكنة والحوكمة وشمول فئات العمالة غير المنتظمة " ، واستمرت 3 أيام بمديرية القوي القوي العاملة بالدقهلية . وأكد أحمد القللي مدير المديرية اهتمام القيادة السياسية بفئه العمالة غير المنتظمة وضرورة رعاياتها صحيا واجتماعيا وضم أكبر عدد من هذه اةلفئه تحت رعايه الدولة . وتناول رقية إبراهيم مدير عام التفتيش بالوزارة دور التفتيش وارتباطه بالعمالة غير المنتظمة وأهمية التنسيق بينهما. Advertisements ومن جانبها تحدثت سهير نصر مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزاره عن دور مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية وارتباطها بالعمالة غير المنتظمه وأهمية التنسيق بينهما. وتحدث فتحي عبداللطيف عضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن الأداء التنسيقي للنقابات مع إدارات العماله غير المنتظمه بمدريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة .

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