شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات التنسيق: ارتفاع الحد الأدنى للكليات الطبية.. وأماكن للهندسة بالمرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت مؤشرات المرحلة الأولى للتنسيق ارتفاع في مجاميع المجموعة العلمية التي ستنعكس على ارتفاع الحد الأدنى للتقدم للكليات الطبية، حيث يتوقع ان يصل الحد الأدنى لكلية الطب ٤٠٤.٥ درجة بفارق درجة مئوية تقريبا عن العام الماضي، أي 98.6٪ وكلية طب الأسنان ٤٠٤ درجة أي 98.5٪ تقريبا بينما يتوقع ان تظل كلية الهندسة عند ال٣٨٥ درجة تقريبا

وأشارت المصادر إلى ان زيادة إعداد الطلاب الذين سيدخلون كليات الطب بنسبة ١٠٪ بالإضافة إلى دخول ٣ كليات طب جديدة ستؤدي إلى استيعاب إعداد من أصحاب المجاميع المرتفعة الذي كشف عنه المجمع التكراري لنتيجة الثانوية العامة الذي تسلمته وزارة التعليم العالي من وزارة التربية والتعليم لافته إلى أن كليات المجموعة الهندسية لن تشهد في الغالب تغيير كبير عن السنة الماضية، لافته إلى أن طلاب المرحلة الثانية سيجدون أماكن لهم في بعض كليات الهندسة.

وكانت المرحلة الأولى للتنسيق انطلقت اختتمت أعمالها امس الخميس حيث بلغ عدد الطلاب ١٤٩ الف و٦٨٥ طالبا منهم ٣٠ ألفا و٨٥٥ طالبا بالشعبة العلمية و١٦ ألفا و٦٦٥ بالهندسية و١٠٢ ألفا و١٦٥ بالأدبية بحد أدنى ٤٠٠ درجه بنسبة ٩٧،٦٠ ٪ للعلوم و٣٨٧ درجة بنسبة ٩٤،٤٠ ٪ للرياضيات و٣٢٧،٥ درجة بنسبة ٧٩،٩٠ ٪‏ للأدبى.