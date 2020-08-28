شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1439 شاباً بينهم 18 من ذوي القدرات بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية 1439 شاباً، من بينهم 18 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 2602 شابا باحثاً عن العمل .
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منحة عيد الفطر والعمال للعمالة غير المنتظمة المسجلين بها لـ 2473 عاملاً، بإجمالى 2 مليون و473 ألف جنيه .
وأشار عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 3 منح مواليد بقيمة 6 آلاف جنيه، و5 منح وفاة بإجمالى 50 ألف جنيه، فضلاً عن صرف منحة رعاية صحية 2000 جنيه لعامل آخر، ليصل إجمالى ما تم صرفه 58 ألف جنيه على الرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية .
وحررت المديرية شهادات أمان لنحو 88 عاملا بإجمالي 44 ألف جنيه، فضلا عن استخراج قياس مستوى مهارة لـ 1626 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج نفس العدد ترخيص بمزاولة الحرفة.
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد تم التفتيش على 345 منشأة، وأسفر عن تحرير 17 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن إعطاء مهلة قانونية لـ 315 منشأة لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، وعن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1106 منشأة أسفر عن تحرير 149 محضراً مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تم التفتيش على 345 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .
وأضاف أن المديرية قامت بتلقى 157 شكوى عمالية فردية تم تسوية 14 شكوي منها ودياً، و54 شكوى أحيلت للقضاء، و84 شكوى مازالت تحت البحث .
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