شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة والتباعد الاجتماعي.. أهالي بني سويف يؤدون صلاة الجمعة بـ2475 مسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى أهالي محافظة بني سويف، صلاة الجمعة اليوم، داخل 2475 مسجد بقرى ومدن المحافظة، بعد توقفها لمدة 5 شهور ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وارتدى المصلين الماسكات «الكمامات» قبل دخولهم المساجد، حيث فرضت المساجد التباعد الإجتماعي بين المصلين منذ لحظة دخولهم بواسطة العلامات الإرشادية.

وقال الشيخ محمد محمود ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، إن المديرية أستعدت لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة، اليوم، تنفيذا لقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بفتح المساجد الكبرى أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة الفيروس.

وأضاف: «تم فتح 2475 مسجد لاداء صلاة الجمعة، اليوم، من خلال الأئمة وخطباء المساجد المعتمدين لدى الوزارة، وسط اجرءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا قائلا :» نراهن على وعي المواطن السويفي في الالتزام بالتعليمات الوقائية في صلاة الجمعة مثلما حدث في باقي الصلاوات.

ولفت إلى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخاصة بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد، مؤكداً على وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد.

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