شكرا لقرائتكم خبر عن الخلوة للكهنة فقط.. دير «السريان» بوادي النطرون يضع 5 محاذير لاستقبال الزائرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير السيدة العذراء مريم «السريان» أحد أديرة وادي النطرون في صحراء البحيرة استقبال الزائرين من الأقباط بدءا من ١ سبتمبر المقبل مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التي أقرتها الدولة في خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووضع الدير برئاسة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير ٥ محاذير لإستقبال الزائرين وهي إستقبال رواد الدير من مستقلي السيارات الملاكي والميكروباص فقط واستئناف خلوات الاباء الكهنة بموجب حجز مسبق على رقم مخصص على واتساب بدءا من ١ سبتمبر المقبل وعدم استقبال الشباب للخلوة الروحية والاقتصار على الآباء الكهنة.

وشدد الدير على التزام السعب القبطي بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء القناع الطبي والتباعد الاجتماعي ومسافة الامان والامتناع عن المجئ إلى الدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة الحرارة أو السعال أو التهابات الحلق أو أي أعراض تنفسية حفاظا على الجميع.