شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انتظار أمام المساجد وزحام ولجان تنظيم بعد عودة الجمعه بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت أجواء من الفرحة بين الالاف من المصلين بمساجد الاسماعيلية خلال صلاة اول جمعه بعد قرار الحكومة عودة صلاة الجمعه بعد حظر دام أكثر من 5 أشهر كاملة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشهدت مساجد الإسماعيلية زحاما كبيرا امام المساجد بينما اصطف العشرات امام المساجد قبل موعد الصلاه بنحو نصف ساعة في انتظار فتح الابواب

وفى مسجد «نور الملاحى» بمنطقة أرض الجمعيات شكل الدكتور محمد عطية امام وخطيب المسجد لجان من المواطنيين لأستقبال المصليين وتوزيعهم على اماكن الصلاة.

وتبرع عدد من المواطنيين بتوزيع كمامات على المصليين وسط تنبيه بعدم السماح بدخول أي مواطن إلى الصلاة دون كمامة وسجادة خاصة به للصلاة.

ووصف دكتور محمد عطية العودة للمساجد في صلاة الجمعه بأنها فرج كبير من الله على المسلمين داعيا ان يرفع الله البلاء والوباء عن العباد.

وشهدت المساجد الكبرى بالمحافظة في ابو بكر الصديق وبدر وابو المجد وعمر ابن الخطاب والنحاس اقبالا كبير واجواء من الفرحة بين الشباب والاطفال الذين حضروا إلى الصلاة وشدد الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الاوقاف بالاسماعيلية على جميع المصلين بالالتزام بالاجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة كورونا.

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زحام والتزام من المصليين بأرتداء الكمامات فى اول جمعه بعد رفع الحظر بالاسماعيلية

التزام بارتداء الكمامات وسجادات الصلاه للمصليين بالاسماعيلية

أول صلاة جمعه بمسجد نور الملاحى بالاسماعيلية بعد رفع الحظر

العشرات من المصليين فى انتظار فتح ابواب المسجد قبل موعد صلاة الجمعه بمسجد عمر بن الخطاب بالاسماعيلية