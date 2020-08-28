شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد: حزمة جديدة من المشروعات لتوفير كوب مياه نظيف بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية دخول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة لخدمة المواطنين في قرى ومدن المحافظة لتوفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن مؤكدًا الانتهاء من محطة مياه سرياقوس المرشحه بطاقه انتاجيه 145 الف م3/يوم بتكلفه 380 مليون جنيه ومشروع محطة مياه مرصفا «معالجة الحديد ومنجنيز»بتكلفة 60 مليون جنيه

أشار إلى الانتهاء من أعمال مشروع صرف صحي كريستال عصفور«و»ام بيومى«بشبرا الخيمة بتكلفه54.5 مليون وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالوحايشه بتكلفه 50 مليون جنيه ومحطة رفع وخط طرد بقرية الناصريه بتكلفه 19.5 مليون جنيه ومحطة رفع صرف صحي الحصه بتكلفه 212 مليون جنيه ومحطة رفع السفاينه والغزاويه بتكلفه 25.5 مليون ،ومشروع الصرف الصحي بقرى مرصفا وكفر العرب بتكلفه 66 مليون جنيه.

وأضاف أنه في إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة 47 مليون جنيه وتم تنفيذ اعمال احلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة 50مليون جنيه وذلك خلال العام المالي 2019/2020، كما تم وضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروعات احلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، وجارى الآن أعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.