شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المصلين يؤدون أول صلاه جمعة داخل ألفي مسجد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص ألاف المصلين في المنيا ، علي أداء صلاة أول جمعة في شهر أغسطس بعد توقف أكثر من 5 شهور بسبب وباء كورونا المستجد . وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة ، وتحذيرات من عدم دخول المسجد إلا باصطحاب الكمامات والمصلي ، وتنفيذ خطة التباعد .
وشكلت مديرية الأوقاف بالمحافظة برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق ، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، غرفة عمليات لمتابعة الصلاة ، وتوزيع الأئمة والخطباء المصرح لهم باعتلاء المنابر ، علي المساجد بالمدن والقرى .
وقد حرص المصليين علي التواجد بالمساجد في أوقات مبكرة قبل خطبة الجمعة ، بينما شكل القائمين علي المساجد فرق لتنظيم دخول المصليين والالتزام بالتعليمات الوقائية
وأعلنت الشيخ سلامة عبد الرازق ، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، أن المرحلة الأولي شملت ألفين مسجد من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا وهي المساجد الأكثر كثافة وتردد من المصليين . وان المرحلة الثانية ستشهد 1600 مسجدا .
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