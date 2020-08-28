شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المصلين يؤدون أول صلاه جمعة داخل ألفي مسجد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص ألاف المصلين في المنيا ، علي أداء صلاة أول جمعة في شهر أغسطس بعد توقف أكثر من 5 شهور بسبب وباء كورونا المستجد . وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة ، وتحذيرات من عدم دخول المسجد إلا باصطحاب الكمامات والمصلي ، وتنفيذ خطة التباعد .

وشكلت مديرية الأوقاف بالمحافظة برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق ، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، غرفة عمليات لمتابعة الصلاة ، وتوزيع الأئمة والخطباء المصرح لهم باعتلاء المنابر ، علي المساجد بالمدن والقرى .

وقد حرص المصليين علي التواجد بالمساجد في أوقات مبكرة قبل خطبة الجمعة ، بينما شكل القائمين علي المساجد فرق لتنظيم دخول المصليين والالتزام بالتعليمات الوقائية

وأعلنت الشيخ سلامة عبد الرازق ، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، أن المرحلة الأولي شملت ألفين مسجد من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا وهي المساجد الأكثر كثافة وتردد من المصليين . وان المرحلة الثانية ستشهد 1600 مسجدا .