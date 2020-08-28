شكرا لقرائتكم خبر عن سحر طلعت مصطفى تدعو لوضع خارطة طريق للسياحة الميسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، إن السياحة الميسرة أصبحت ضرورة هامة للمقاصد السياحية، مشيرة إلى وجود ما يقرب من مليار شخص حول العالم من كبار السن وذوي الهمم والنساء الحوامل، بما يمثل 10% من حركة السفر الدولية يسافرون حول العالم، قبل القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، ويتميزون بولائهم للمقاصد السياحية وتكرارهم للزيارة.

و أضافت النائبة في تصريحات صحفية، أن معدل إنفاقهم يزيد عن معدل إنفاق السائح العادي بنسبة تتراوح بين 20-30 %، موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات في ذلك الطريق بالفعل مثل المسار الخاص بالمكفوفين في المتحف المصري بالتحرير، كذلك معبدالكرنك الذي يعد أول معبدمجهز لاستقبال ذلك النمط من السياحة، ولكن الأمر يتطلب وضع خارطة طريق تتم بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تضمن تجهيز كافة المشروعات الترفيهية والسياحية، والمقاصد الأثرية لاستقبال ذلك النمط من السياحة والتي يتجاوز عائدها 15 مليار دولار عالميا.