شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المواطنين يؤدون أول صلاة جمعة بعد غلق المساجد 5 شهور بسبب كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى آلاف المواطنين بالقاهرة والمحافظات وسط فرحة عارمة أول صلاة جمعة اليوم عقب عمليات غلق المساجد ووقف صلاة الجمعة لمدة 5 أشهر بسبب فيروس كورونا .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة والتي أقيمت وفقاً للتدابير الاحترازية بعد توقف خمسة شهور وحملت عنوان «الأمل حياة» في أن الأمل من القيم العظيمة التي دعا إليها الإسلام كما انه ينمي في قلب العبدحسن الظن بالله .

وأضاف وزير الأوقاف: أن الأمل الحقيقي الذي دعا اليه الاسلام هو الأمل المبني على العمل والأخذ بالأسباب مستدلاً بقول الله تعالى «فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه»، فلا يقول اقعدوا في الأرض فالمشي سعي واخذ بالاسباب، كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أيضاً ( لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا ) فالغدو والرواح سعي، كما أن عمر بن الخطاب كان يقول «لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة» .

وقال جمعة: عجبت لمن ابتلى بالخوف كيف يغفل عن قوله تعالي «حسبنا الله ونعم الوكيل» والله يقول بعدها «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء»، وعجبت لمن ابتلي مكر الناس له أو به يغفل عن قوله تعالي «وافوض امري إلى الله» والله بعدها يقول «فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب»، وعجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفل عن قوله «وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله» .

وأشار جمعة إلى اننا نعيش ايام طيبة هي شهر الله المحرم، قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ( افضل الصيام بعد رمضان شهر لله المحرم ) وخص من هذا الشهر يوم عاشوراء والذي يوافق اليوم السبت، كما قال عنه «أحتسب على الله انه يكفر السنة التي قبله»، مضيفاً يستحب أيضاً صيام يوم قبله أو يوم بعده أو يوم قبله ويوم بعده .

وتوجه وزير الأوقاف، بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يديم نعمته على مصر وألا يحرمنا من صلاة الجمعة والجماعة مرة أخرى، قائلا: «ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم إنا ضعفاء فقونا مكروبون ففرج كربنا، وعاملنا بما انت أهله .

وحضر الصلاة من مسجد محمد على بالقلعة في القاهرة، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة .

فيما شكلت وزارة الاوقاف غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية في كل مديرية برئاسة مدير المديرية، مشددة على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية .

كما شددت الوزارة على عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة بعنوان: «الأمل حياة»، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور .

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وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أي مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء في مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق .

وفى الجامع الأزهر أدى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر، خطبة الجمعة اليوم والتى تناول فيها موضوع «نعم الله على العباد العودة للمساجد»، وأكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على أروقة الجامع الأزهر وأستاذ العقيدة ،انه تم الالتزام بكافة الإجراءت الوقائية والالتزام بما قرره مجلس الوزراء في هذا الشأن .